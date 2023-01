Vialli, l’omaggio di John Terry: “Riposa in pace Luca, ti sarò sempre grato per aver creduto in me”

A circa una settimana dalla scomparsa di Gianluca Vialli, il mondo del calcio continua a rendere omaggio all’ex attaccante della Sampdoria, morto a 58 a causa di un tumore al pancreas. Vialli nel corso della sua carriera ha vestito anche la maglia del Chelsea e, all’esterno dello Stamford Bridge, l’ex capitano del Blues John Terry ha voluto fermarsi per fare una preghiera rivolta all’amico che non c’è più.

L’ex difensore era visibilmente commosso, come testimoniano le foto pubblicate sul suo profilo Instagram con tanto di dedica a Vialli: “Porgo i miei rispetti a Luca a Stamford Bridge. Riposa in pace Luca, sarai ricordato per sempre e io ti sarò sempre così grato per aver creduto in me. Nella finale di FA Cup nel 2000 mi hai portato in panchina e mi hai detto che saremmo stati il futuro del Chelsea. Quando eri al Chelsea dedicavi tanto tempo ai giovani giocatori, farò tesoro delle nostre conversazioni. Eri un grande uomo, pieno di vita ed energia. Ci mancherai tantissimo. Leggenda. Con amore, John Terry”.