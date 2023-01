Biathlon, Coppa del Mondo maschile 2022/2023: la classifica generale dopo individuale Ruhpolding

Si è concluso l’individuale di Ruhpolding, valido per la Coppa del Mondo di biathlon 2022/2023. Dominio Norvegia che ne piazza tre nei primi quattro. Vince Boe J. seguito dal connazionale Christensen. Rovina la tripletta norvegese lo sloveno Fak che si mette dietro Laegreid. Miglior risultato in carriera per un grandissimo Tommaso Giacomel che conclude in 5ª posizione con un 19/20 al poligono.

In classifica generale Boe conferma il primato su Laegreid. Sorpasso in terza posizione con Christensen che scavalca il francese Fillon Maillet completando la tripletta norvegese. Sale in 16ª Giacomel con 282 punti.

1. Johannes Boe (NOR) 869

2. Sturla Holm Lægreid (NOR) 725

3. Vetle Christiansen (NOR) 428

4. Quentin Fillon Maillet (FRA) 409

5. Benedikt Doll (GER) 369

6. Johannes Dale (NOR) 366

7. Tarjei Boe (NOR) 341

8. Fabien Claude (FRA) 329

9. Roman Rees (GER) 326

10. Martin Ponsiluoma (SWE) 322

GLI ITALIANI

16. Tommaso Giacomel (ITA) 282

50. Didier Bionaz (ITA) 34

55. Patrick Braunhofer (ITA) 27