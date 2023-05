Valencia, ladri irrompono in casa Kluivert: aggredita la compagna

Attimi di paura per Justin Kluivert, ma soprattutto per la sua compagna, che era in casa durante un tentativo di irruzione da parte di tre ladri incappucciati. La ragazza, appena rientrata dopo aver portato a passeggio il cane, secondo quanto riportato da “Valencia Plaza”, è stata minacciata e colpita all’interno della sua abitazione. Una rapina veloce, durata pochissimi minuti, e che avrebbe fruttato un bottino da 160 mila euro fra orologi, gioielli e altri oggetti di valore. Per la ragazza fortunatamente ferite lievi ma anche tanta paura. Kluivert non era in casa perché impegnato con il Valencia nella trasferta di campionato a Maiorca.