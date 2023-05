Psg, tanti nomi in corsa per la panchina: da Mourinho a Thiago Motta

Con Galtier molto probabilmente destinato a lasciare, sono tanti i nomi degli allenatori sul taccuino della dirigenza del Psg in vista della prossima stagione. L’Equipe riporta come il sogno resti Zinedine Zidane, ma nel frattempo la società continua a guardarsi attorno. Il nome più importante è quello di Josè Mourinho, al momento legato alla Roma da un altro anno di contratto. Secondo quanto riprota il quotidiano francese, ci sarebbe stato già un incontro con l’entourage del portoghese alcune settimane fa. Altro candidato è Thiago Motta, che proprio nella Primavera del Psg ha mosso i primi passi da allenatore ed è molto stimato da Nasser Al Khelaifi. Infine, c’è chi spinge per Marcelo Gallardo, una stagione da calciatore al Psg e desideroso ora di misurarsi col calcio europeo dopo la lunga e vincente esperienza al River Plate.