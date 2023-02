Valencia, ecco il nuovo allenatore: è ufficiale l’arrivo di Ruben Baraja

Dopo l’addio di Gennaro Gattuso, il Valencia ha trovato il suo nuovo allenatore: si tratta della leggenda Ruben Baraja. Il club spagnolo, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato l’arrivo in panchina dell’ex calciatore, che con la maglia giallorossa ha disputato 361 partite tra il 2000 e il 2010 e vinto due campionati (2002, 2004), la Coppa Uefa e la Supercoppa Europea (2004). Insieme a Baraja ci sarà Carlos Marchena: “Il Valencia CF ha raggiunto un accordo con Rubén Baraja per essere l’allenatore della prima squadra. Rubén Baraja (07/11/1975) dirige la panchina del Camp de Mestalla dopo aver allenato Real Zaragoza, CD Tenerife, Real Sporting de Gijón, Rayo Vallecano ed Elche CF, oltre alla sua straordinaria esperienza come allenatore della Juvenil A de VCF Academy Divisione Onore”.

“‘El Pipo’, uno dei giocatori di maggior successo e illustri nella storia del Valencia CF, conosce le idiosincrasie del Club e torna a casa come allenatore per contribuire con la sua professionalità e impegno dopo aver forgiato la sua leggenda negli anni 2000, contribuendo a vincere due scudetti , una Coppa UEFA, una Supercoppa Europea e una Copa del Rey. Nei prossimi giorni guiderà la squadra della Ciutat Esportiva de Paterna e nel suo staff tecnico ci sarà anche un’altra leggenda valenciana come Carlos Marchena. Il Valencia CF desidera ringraziare pubblicamente Voro González per il suo coinvolgimento e impegno durante il suo periodo come allenatore della prima squadra”, si conclude la nota.