Unionistas-Villarreal definitivamente interrotta: ecco cosa succede con le scommesse

Unionistas-Villarreal, sfida valida per i sedicesimi di Copa del Rey, è stata interrotta e poi definitivamente abbandonata a fine secondo tempo a causa di un malfunzionamento dell’impianto dell’illuminazione dello stadio. L’incontro tra la formazione della terza divisione iberica e il sottomarino giallo, giocoforza, non si concluderà oggi perché i problemi alle luci non sono stati risolti: ma cosa succede con le scommesse?

Non è cambiato il regolamento relativo alle scommesse: di conseguenza la quota del match sarà nulla se la partita non verrà recuperata entro 72 ore, ovvero pari a 1, quindi con vincita uguale alla posta giocata, mentre verrà semplicemente cancellata da una multipla. Mentre le scommesse che si erano già chiuse (per esempio over 1.5) o qualunque tipo di giocate già definita e chiusa, verranno pagate.