Lotteria Italia 2024, ecco i premi di consolazione: biglietti, numeri e soldi in palio

La serata dei sogni e dei desideri è arrivata. Come da tradizione nel giorno dell’Epifania è il momento dell’estrazione della Lotteria Italia. Saranno 5 i premi di prima categoria della Lotteria Italia 2023, con il primo da 5 milioni di euro, poi seguiranno il secondo da 2,5 milioni, il terzo sarà pari a 2 milioni. Il quarto premio varrà 1,5 milioni e il quinto sarà pari a un milione. I premi saranno in tutto 210 per oltre 17 milioni di euro, considerando anche quelli di seconda e terza categoria.

Saranno 15 i premi di seconda categoria da 100mila euro ciascuno e 190 di terza categoria da 20mila euro ciascuno. Secondo i dati dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono oltre 6,7 milioni i biglietti venduti: ”E’ andata molto meglio dello scorso anno”, ha detto il direttore Giochi di Adm, Mario Lollobrigida.

Nel corso della serata, al più tardi domattina presto, verranno svelati anche i 205 biglietti di consolazione (15 da 100 mila euro e 190 da 20 mila euro ciascuno). Tutta Italia freme e aspetta, il momento è arrivato.

ECCO I CINQUE BIGLIETTI VINCENTI

I BIGLIETTI DI SECONDA CATEGORIA (15 DA 100 MILA EURO CIASCUNO) – IN AGGIORNAMENTO

I BIGLIETTI DI TERZA CATEGORIA (190 DA 20 MILA EURO CIASCUNO) – IN AGGIORNAMENTO