Union Berlino: Bjelica esonerato a due giornate dalla fine

L’Union Berlino, dopo essere stato capace di qualificarsi alla scorsa Champions League dopo aver chiuso al quarto posto, rischia ora di retrocedere e a due giornate dalla fine tenta il tutto e per tutto: dopo la sconfitta col Bochum che ha lasciato la squadra al quindicesimo posto, con appena un punto di vantaggio sul Mainz terz’ultimo, il club ha deciso di esonerare anche Nenad Bjelica, arrivato lo scorso novembre al posto di Urs Fischer.

Toccherà a Marco Grote tentare di arrivare alla salvezza negli ultimi 180 minuti della stagione, evitando anche lo scoglio del terzultimo posto che porta allo spareggio con la terza di 2.Bundesliga: l’Union Berlino sarà ospite sabato del Colonia già retrocesso e poi, all’ultima giornata, riceverà il Friburgo, in corsa per un posto nelle coppe.

Ad oggi sono 8 i cambi in panchina stagionali in Bundesliga: ha aperto le danze l’Augsburg (Thorup per Maassen), poi Mainz (Siewert per Svensson), Union Berlino (Bjelica per Fischer), Colonia (Schultz per Baumgart), ancora Mainz (Henriksen per Siewert), Wolfsburg (Hasenhuttl per Kovac), Bochum (Butscher per Letsch) e ora di nuovo Union Berlino.