Udinese-Napoli: 23 mila tifosi in coda per seguire il match sui maxi schermi del Maradona

Sono già 23.000 i tifosi del Napoli in coda sul sito Ticketone per acquistare il biglietto per vedere al Maradona il match di giovedì sera tra Udinese e Napoli sui maxischermi. Saranno otto quelli montati in direzione nei settori, più i due già tradizionalmente funzionanti in alto nello stadio. I biglietti costano 5 euro in tutti i settori e permetteranno ai tifosi di vivere insieme la serata del possibile scudetto aritmetico del Napoli che ha bisogno almeno di un punto a Udine, anche se può vincere il titolo già domani sera se la Lazio non batte il Sassuolo. La vendita è partita oggi dopo l’annuncio del match allo stadio e fino alle 18 è permessa la vendita solo agli abbonati, mentre a seguire potrà comprarlo chiunque. Si prevede il ‘Maradona’ esaurito per condividere la festa come già tutti erano pronti a fare domenica nel match poi finto in pari con la Salernitana.