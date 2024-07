Uefa: insieme a Sportradar contro il match fixing, anche con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale

Sportradar Group e la Uefa hanno annunciato un’estensione pluriennale del loro accordo esclusivo sui diritti dei dati per le scommesse. Tra le novità, il diritto non esclusivo di distribuire dati ai media non specializzati nel betting. L’accordo garantisce a Sportradar la possibilità di fornire soluzioni tecnologiche innovative ai propri clienti, grazie all’utilizzo sempre più performante dell’intelligenza artificiale. Si rafforza ulteriormente dunque l’impegno per garantire l’integrità dello sport. Per supportare l’Unità Anti-Combine della Uefa, l’accordo con Sportradar prevede anche la messa in campo di specifiche risorse investigative dedicate al monitoraggio delle scommesse e servizi educativi per supportare la prevenzione, il rilevamento e l’indagine su possibili frodi.

L’accordo copre tutte le competizioni per club e nazionali Uefa: la Champions League, la Supercoppa Europea, l’Europa League, la Conference League, la Champions League femminile, i Campionati Europei femminili del 2025, le qualificazioni europee per la Coppa del Mondo FIFA 2026, le qualificazioni europee per Euro 2028, la Nations League, i Campionati Europei Under-21 2025 e 2027 e le partite amichevoli internazionali. In totale, Sportradar offrirà analisi e monitoraggio di oltre 900 partite ogni stagione, segnando un aumento di quasi il 33% rispetto al ciclo precedente di collaborazione con l’Uefa, grazie ai nuovi formati che saranno introdotti per le competizioni per club all’inizio della stagione 2024-25.