Turchia, Samsunpor-Istanbulspor interrotta per maltempo: cosa succede con le scommesse

Al minuto 12 del primo tempo è stato interrotto il match tra Samsunpor e Istanbulspor, valevole per la quarta giornata della Super Lig 2023/2024. Decisione inevitabile da parte dell’arbitro visto che sul Samsun 19 Mayis Stadyumu si è abbattuto un violento acquazzone che ha reso le condizioni del terreno di gioco ai limiti del praticabile.

Aggiornamento: il match è stato sospeso definitivamente. Cosa succede con le scommesse?

Tutte le quote sulla partita che non si sono concretizzate saranno considerate nulle. Il tutto, ovviamente, a meno che la gara non riprenda e finisca entro 72 ore. In quel caso sarebbe infatti valido ogni esito con la ripresa. Saranno tuttavia valide quelle scommesse specifiche che possono essere verificate entro il minuto in cui è stato fermato il match.