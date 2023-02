Turchia, negata la trasferta ai tifosi del Fenerbache per cori antigovernativi

Per via di alcuni cori contro il governo in carica in Turchia, i tifosi del Fenerbache non potranno dirigersi verso Kayseri per il match in trasferta contro il Kayserispor. Questa la decisione della commissione di sicurezza della provincia di Kayseri, proprio perchè nello scorso match contro il Konyaspor i supporters del Fenerbache avevano intonato all’unisono il coro: “Governo dimettiti. Vent’anni di bugie e imbrogli, dimettiti”. Il club turco coinvolto ha protestato per la decisione presa, definendo il provvedimento inaccettabile e chiedendone l’annullamento immediato.