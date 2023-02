Regolamento Milan-Ruh Lviv, ottavo Youth League 2022/2023: cosa succede in caso di pareggio

Il regolamento degli ottavi di Youth League 2022/2023 interessa da vicino il Milan, unica squadra italiana ancora in corsa, che affronterà il Ruh Lviv: ecco cosa succede in caso di pareggio. In caso di parità al 90′ niente supplementari ma direttamente i rigori, così come recita il regolamento sul sito ufficiale Uefa: “In tutte le sfide a eliminazione diretta della UEFA Youth League, se i risultati sono in parità alla fine dei tempi regolamentari, la partita passa direttamente ai calci di rigore senza tempi supplementari”.