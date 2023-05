Traffico di droga, condannato a sei anni di carcere ex Malaga e Marsiglia Koke

Di nuovo nei guai l’ex giocatore di Malaga e Marsiglia, Sergio Contreras, conosciuto come Koke. Lo spagnolo è stato condannato a sei anni di carcere, ma ne rischiava sedici, in quanto riconosciuto a capo di una banda internazionale che trafficava droga acquistandola in grande quantità, soprattutto marijuana, per poi trasportarla con i camion in vari paesi europei. Nel 2020 era già stato condannato per lo stesso motivo, salvo essere liberato su cauzione a luglio 2001 dopo un anno e otto mesi di reclusione.