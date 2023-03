Tottenham, Son ringrazia Conte: “Un allenatore di livello mondiale, farò il tifo per lui”

Son Heung Min dal ritiro della Corea del Sud ringrazia Antonio Conte e si dichiara “davvero dispiaciuto” per l’esonero del tecnico italiano dal Tottenham. “È un allenatore di livello mondiale, abbiamo fatto un grande viaggio insieme”, afferma l’attaccante degli Spurs che sotto la guida dell’ex Juventus ha realizzato 23 gol in una sola stagione di Premier League. Nel campionato in corso, però, il fantasista è fermo a sei reti: “Avrei dovuto fare meglio – ammette – Mi sento responsabile per la sua partenza perchè non ho aiutato molto la squadra. Sono grato per quello che ha fatto, è un grande allenatore, farò il tifo per lui”. Son in estate potrebbe perdere il suo storico partner d’attacco. Harry Kane, stando al “Daily Star”, è nel mirino infatti del Manchester United che vorrebbe avviare una trattativa prima della fine della stagione, con la speranza di chiudere attorno ai 90 milioni di euro.