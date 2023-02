Tottenham, rottura del crociato per Bentancur: il centrocampista ha già finito la stagione

Stagione finita per Rodrigo Bentancur. Le indiscrezioni dall’Uruguay sono state confermate dal Tottenham, che ha comunicato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per il centrocampista. Il 25enne ex Juventus si è infortunato durante la gara contro il Leicester e verrà operato per poi cominciare il processo di riabilitazione. Attraverso i propri canali, gli Spurs hanno mandato un messaggio di incoraggiamento a Bentancur: “Siamo tutti con te, Rodrigo“.