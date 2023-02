Skateboard, Mondiali Sharjah 2023: Mazzara parte bene, poi s’infortuna e chiude 16° nel Park

Italia protagonista nei Mondiali di skateboard, andati in scena a Sharjah (Emirati Arabi Uniti) dal 29 gennaio al 12 febbraio. Il miglior azzurro è stato Alessandro Mazzara, capace di andare molto avanti nel Park, fino ai primi 16. Purtroppo un infortunio rimediato in gara lo ha costretto al forfait, impedendogli di lottare per un posto tra i migliori otto e dovendosi accontentare della 16^ posizione. Resta comunque più che positivo il percorso dell’atleta italiano, che può sperare in vista dei Giochi di Parigi 2024. “E’ un’opportunità enorme gareggiare in competizioni del genere per promuovere il nostro sport. Non vedo l’ora di gareggiare nei prossimi eventi, specialmente quello di Ostia nella mia bowl preferita” ha detto Mazzara. Più indietro gli altri azzurri, ovvero Alex Sorgente e Ivan Federico, rispettivamente 25° e 29°. Nel femminile, invece, Lucrezia Zarattini non è andata oltre la 47^ piazza.

Il bilancio comunque è più che positivo, come spiegato dal CT Daniele Galli: “Siamo soddisfatti. Dopo Tokyo non ci sono state molte competizioni ufficiali, perciò eravamo fermi da parecchio tempo. Una gara come questa è fondamentale per avere un punto di riferimento e capire dove lavorare. Lucrezia Zarattini deve farlo perché il livello femminile è cresciuto molto di recente. Stesso discorso per i tre ragazzi, che non erano al meglio in questi giorni. Probabilmente senza infortunio Mazzara avrebbe avuto le sue chance per entrare in finale“. Nello Skeet, invece, il miglior azzurro è stato Agustin Aquila, capace di chiudere tra i primi 32. Giuseppe Cola si è accontentato del 54° posto, mentre Asia Lanzi del 39°.