Tottenham, niente Arabia Saudita per Son: “Non mi importa dei soldi, orgoglioso di giocare in Premier”

L’Arabia Saudita negli ultimi mesi sta cercando di portare nel proprio campionato molti campioni, ma tra questi non ci sarà l’attaccante del Tottenham, Heung-Min Son, che ha deciso di restare in Premier League per conseguire i propri obiettivi: “Non mi importa dei soli, ho ancora molte cose da fare in Inghilterra. Sono orgoglioso di giocare nel mio campionato preferito, è importante. Quando tornerò al Tottenham mi farò trovare pronto”.