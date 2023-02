Tottenham, miliardario Jah Najafi prepara offerta da 3,1 miliardi di sterline per il club

Non solo il Manchester United, anche il Tottenham non potrebbe essere troppo lontano dall’avere una nuova proprietà. Il miliardario iraniano-americano Jah Najafi si starebbe preparando a lanciare un’offerta pubblica di acquisto da 3,1 miliardi di sterline per gli Spurs. Najafi è il presidente di Msp Sports Capital e sta lavorando con un consorzio per preparare la struttura dell’enorme offerta, che potrebbe trasformare gli Spurs in uno dei club più ricchi del mondo. L’imprenditore aveva sondato anche l’acquisto dell’Everton, ma si ritiene che l’interesse per il club londinese sia stato accresciuto dalle diverse fonti di reddito del Tottenham, con il nuovo stadio che ospita concerti, partite della Nfl, incontri di boxe e altro.