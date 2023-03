Tottenham, Kulusevski: “Conte mi ha aiutato molto, sarei felice di lavorare ancora con lui”

Il centrocampista del Tottenham, Dejan Kulusevski, direttamente dal ritiro della nazionale svedese, ha commentato le parole del tecnico degli Spurs Antonio Conte: “Se mi sono sentito offeso dalle parole del mister? No, perché so quello che do alla squadra ogni giorno. Lavoro per cercare di giocare nel miglior modo possibile ed è per questo che posso sempre guardarmi allo specchio. Alle volte non gioco abbastanza bene e me ne assumo le responsabilità ma quello che ha detto lo diceva a se stesso e lo rispetto”.

“Mi ha aiutato molto durante la mia carriera, è ancora molto importante per il nostro club e per il mondo Tottenham. Era molto dispiaciuto, come lo eravamo noi calciatori, e dobbiamo accettarlo. Siamo usciti dalle coppe e dalla Champions e so che dovremmo essere tristi e arrabbiati, lui la prende così, qualcun altro magari la prenderebbe in modo diverso ma dobbiamo rispettare le sue parole. Se sarei felice di continuare a lavorare con Conte? Assolutamente”, ha concluso lo svedese.