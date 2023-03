Milan, il presidente Cardinale in arrivo a Milano: vuole accelerare sul nuovo stadio

Gerry Cardinale, presidente del Milan, sta per arrivare a Milano. Il numero uno di RedBird vuole infatti accelerare sul nuovo stadio, con l’area de La Maura che al momento è l’opzione più accreditata, anche se non mancano le alternative come Sesto San Giovanni e Rozzano. Nel corso della sua permanenza, Cardinale non ha in programma alcun incontro con Paolo Maldini, in particolare per non interferire con il lavoro della dirigenza, alle prese con tante questioni sul tavolo, su tutte quella del rinnovo di Leao. A riportarlo è l’ANSA.