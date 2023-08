Tottenham, Kane: l’inglese segna quattro gol contro lo Shakhtar

Harry Kane si è dimostrato ancora una volta una figura fondamentale per il Tottenham. L’attaccante degli Spurs ha segnato quattro reti nell’amichevole contro lo Shakhtar Donetsk, partita organizzata in sostegno dell’Ucraina e finita 5-1 in favore del Tottenham. Kane sembra destinato a rimanere a Londra anche per la stagione ormai alle porte, dopo che la squadra ha respinto numerose offerte del Bayern Monaco. Ora, Kane e gli Spurs si preparano al campionato, che si aprirà con la trasferta in casa del Brendtford.