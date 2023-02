Tottenham, intervento Conte: “Grazie per i messaggi, tutto è andato bene”

Antonio Conte è stato operato questa mattina a seguito di una diagnosi di colecistite. Il Tottenham ha pubblicato anche un comunicato ufficiale in cui afferma: “Antonio Conte si è recentemente ammalato con forti dolori addominali. A seguito di una diagnosi di colecistite, oggi sarà sottoposto a un intervento chirurgico per l’asportazione della cistifellea e tornerà dopo un periodo di convalescenza. Il Club gli augura ogni bene”. L’allenatore italiano nel frattempo ha postato una storia su Instagram per ringraziare tutte le persone che gli sono state vicino: “Grazie per i vostri amorevoli messaggi, il mio intervento è andato bene e mi sento già meglio. Adesso è il momento di recuperare, non vedo l’ora di tornare in campo con la squadra”.