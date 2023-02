Salvini commenta il caso plusvalenze: “Strano che si sia intervenuti solo contro la Juventus”

Matteo Salvini ha commentato pubblicamente quanto accaduto alla Juventus nel caso plusvalenze, con i bianconeri che sono stati condannati a 15 punti di penalizzazione da parte della FIGC. “Il calcio deve tornare ad essere un passatempo, un sorriso, un divertimento – ha dichiarato il vicepremier, nonché leader della Lega –. È sbagliato avere quest’angoscia quotidiana, perché l’Italia e la Lombardia problemi più seri. Da tifoso milanista, non sono un difensore della Juventus, tuttavia mi è sembrato strano che, in un sistema dove pare che tanti, se non tutti, hanno usato certi metodi, si sia intervenuti solo contro la Juventus. I tifosi della Juventus non hanno certo bisogno di me, che tra l’altro faccio il ministro dei Trasporti, ma penso che siano entrati pesantemente in casa Juve come fosse solo un loro problema. Mi è sembrato strano e sono vicino ai tifosi della Juventus che non c’entrano nulla. Se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi, ma se ti accusano di fare delle plusvalenze e quindi di truccare il valore dei giocatori…per farlo bisogna essere in due. Se puniscono solo uno, o il sistema è strabico o la Juve dà fastidio”.