Tottenham, il patron Levy saluta Kane: “Giocatore straordinario e fonte d’ispirazione”

“Per diverso tempo abbiamo cercato di proporre a Harry e ai suoi rappresentanti varie forme di estensione del contratto, sia a breve che a lungo termine. Tuttavia, era chiaro che Harry voleva una nuova sfida e che non avrebbe firmato un nuovo contratto quest’estate. Pertanto, abbiamo accettato con dispiacere il suo trasferimento”. Così il presidente del Tottenham, Daniel Levy, commenta il passaggio di Kane al Bayern Monaco per una cifra superiore ai 100 milioni di euro. L’attaccante inglese ha scritto alcune delle pagine più importanti della storia dei Spurs: “Abbiamo visto un prodotto del nostro sistema Academy diventare uno dei migliori giocatori che abbia mai indossato la maglia degli Spurs e diventare uno degli attaccanti d’élite del calcio mondiale. È stato un viaggio davvero straordinario. I successi e i record di Harry dicono tutto sul giocatore, durante i suoi 19 anni in questo club è stato un professionista modello, dentro e fuori dal campo”.

“Harry è una fonte d’ispirazione per i giovani giocatori che sognano di seguire le sue orme. Vorrei ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per noi, tutti i ricordi, auguriamo a lui e alla sua famiglia tutto il meglio per il futuro. Inutile dire che è sempre il benvenuto. È una persona molto amata e prezioso membro della famiglia Spurs, per sempre nella nostra storia”, ha concluso il patron.