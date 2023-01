Tottenham, chiesti chiarimenti su squalifica Paratici. Senza di lui, Conte sempre più verso l’addio

Due anni e mezzo. Questa la squalifica, pesantissima, comminata a Fabio Paratici per la vicenda delle plusvalenze della Juventus. L’ex dirigente bianconero adesso è il responsabile dell’area tecnica del Tottenham e proprio il club londinese ha subito chiesto chiarimenti alla Figc per capire quale debba essere il destino del proprio dirigente, se la squalifica valga soltanto in Italia o anche all’estero e se fin da subito.

Inoltre, perdere Paratici sarebbe fatale per le chance, già poche, di trattenere Antonio Conte sulla panchina. Il tecnico leccese sta riflettendo sul suo futuro, ma venendo eventualmente meno una delle poche figure in grado di convincerlo a restare alla guida degli Spurs, il futuro insieme sembra più in salita.