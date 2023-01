Tottenham-Aston Villa, resta in panchina Martinez: saltata la rivincita tra i due portieri

Tottenham-Aston Villa, si sarebbe dovuta tenere quest’oggi la nuova sfida tra i due portieri della finale del Mondiale in Qatar, Emiliano Martinez e Hugo Lloris. A non essere stato schierato però come titolare, il portiere argentino che, lascerà il posto a Robin Olsen. Nei giorni scorsi, il nuovo manager dell’Aston Villa, Unai Emery, aveva detto di voler parlare a lungo con il suo estremo difensore dopo l’eccesso di foga mostrato al Mondiale: “Voglio che riesca a controllare le proprie emozioni. Noi dobbiamo avere dei valori e regolare di conseguenza i nostri comportamenti, perché siamo degli esempi per tanti. E questo discorso vale anche quando ci confrontiamo con i nostri avversari”.