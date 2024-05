I tifosi del Tottenham vogliono perdere col Manchester City per non favorire i rivali dell’Arsenal

Un risultato positivo potrebbe consegnare nelle mani dell’Arsenal la Premier League e i tifosi del Tottenham non hanno alcuna intenzione di veder trionfare per merito loro gli odiati rivali del derby del nord di Londra, preferendo così piuttosto perdere contro il Manchester City. E’ questo il caso delle ultime ore in Inghilterra, dove il rischio è quello di vedere esultare i tifosi di entrambe le squadre questa sera al termine del match tra gli Spurs e il Manchester City. Quasi tutti i supporter dei londinesi farebbero carte false per veder perdere i propri beniamini contro i Cizitens, perché vorrebbe dire mantenere i Gunners al secondo posto prima dell’ultima giornata del campionato inglese.

D’altro canto, è un ragionamento che l’allenatore australiano Ange Postecoglou non vuole sentir pronunciare neanche per sbaglio e in conferenza stampa non le ha mandate a dire a un giornalista che aveva avanzato questa ipotesi: “Sui social media, il 99% delle persone vorrebbe che perdessimo. Non ditemi che questo è il vostro mondo. Se lo è, avete bisogno di una consulenza. Capisco la rivalità, ma non capirò mai chi spera in una sconfitta della propria squadra”.

IL TOTTENHAM E’ IN CORSA PER LA CHAMPIONS

Peraltro, se il Tottenham dovesse vincere, resterebbe in corsa per la Champions League, tornando a -2 dall’Aston Villa a una giornata dal termine e potendo sperare di operare il sorpasso all’ultima giornata nel weekend con tanti soldi che entrerebbero nelle casse. Dunque l’unico risultato che non servirebbe a nessuna delle due è un pareggio, mentre in teoria, al netto del paradossale atteggiamento dei tifosi degli Spurs, la vittoria sarebbe fondamentale per i padroni di casa così come per i ragazzi di Guardiola per i rispettivi obiettivi.