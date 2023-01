Svizzera, Winterthur-Servette rinviata: il terreno è ghiacciato

di Mattia Zucchiatti 57

“Il terreno ghiacciato e le condizioni meteorologiche previste per domani non consentono la disputa di Winterhur-Servette”. Lo fa sapere il club ospite con una nota apparsa sul profilo Twitter del club. Salta quindi una partita di questo turno del campionato svizzero. Le due società sono in attesa di conoscere la nuova data per questa partita.