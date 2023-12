Superlega, Postecoglou: “Non mi piace che il gioco cambi troppo, sono un conservatore”

“La risposta che ha ottenuto la prima volta è un buon indicatore della sua posizione all’interno del mondo del calcio in generale. Penso sempre che questi concetti siano sempre elaborati in una stanza con persone che a volte sono distaccate da questo gioco“. Questo il pensiero di Ange Postecoglou, tecnico del Tottenham, in merito al progetto della Superlega.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Everton, l’allenatore australiano ha poi proseguito: “Non sorprenderà nessuno il fatto che io sia abbastanza conservatore in queste cose. Sono un tradizionalista. Non mi piace che il gioco e le regole cambino troppo. Ma se c’è una cosa che posso garantire è che non sarò in quella stanza quando queste decisioni verranno prese. C’è un barometro abbastanza buono di ciò che pensano le persone più importanti, ovvero i tifosi, e il mondo del calcio in generale, quindi vedremo quale sarà il risultato“.