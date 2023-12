Superlega, Ancelotti: “Sentenza importante per i club. Si potranno migliorare i calendari”

“Credo sia una sentenza importante per tutti i club, vedo che alcuni non sono tanto convinti, ma penso che sia una cosa positiva non essere più in un monopolio, credo che si potranno migliorare anche i calendari”. A dirlo è l’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, che commenta così la sentenza di ieri della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul contrasto tra alcune disposizioni degli statuti Uefa e Fifa con il diritto della concorrenza UE. Un verdetto storico, che rilancia l’ambizione di Superlega, il progetto di competizione che il presidente dei blancos, Florentino Perez ha lanciato nel 2021. “Sarà il tempo a dire se una cosa positiva o meno, ma penso che alla fine ne beneficerà tutto il mondo del calcio”, ha aggiunto Ancelotti.