Supercoppa Spagnola 2024: tabellone e accoppiamenti

Il tabellone e gli accoppiamenti della Supercoppa Spagnola 2024, in cui sono presenti Real Madrid, Atletico Madrid, Barcellona ed Osasuna a contendersi il trofeo. I blaugrana sono i campioni di Spagna in carica e affronteranno il sorprendente Osasuna in semifinale, reduce da un grandissimo percorso nella scorsa Copa del Rey culminato con il raggiungimento della finale. I Blancos di Carlo Ancelotti, dal loro canto, andranno a caccia del loro primo titolo stagionale, ma di fronte avranno l’Ateltico Madrid del Cholo Simeone, pronto a fare un nuovo sgambetto ai cugini. Ecco il tabellone e gli accoppiamenti.

IL TABELLONE

Real Madrid-Atletico Madrid

Barcellona-Osasuna