Lazio-Roma oggi in tv: canale, orario e streaming quarti di finale Coppa Italia 2023/2024

Tutto pronto per il derby della Capitale in Coppa Italia: la Lazio è padrona di casa e sfida la Roma alle 18:00 di oggi, mercoledì 10 gennaio. All’Olimpico Maurizio Sarri punta a vincere la quarta stracittadina contro Josè Mourinho (che è fermo ad una) con in palio il passaggio del turno in semifinale (contro una tra Juventus e Frosinone). Entrambe le squadre sono entrate in gioco agli ottavi: la squadra biancoceleste ha eliminato il Genoa, vincendo 1-0, mentre i giocatori di Mourinho hanno avuto la meglio sulla Cremonese settimana scorsa, battendola 2-1 in rimonta. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva in tv su Canale 5, oltre che in streaming su Mediaset Infinity.