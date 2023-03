Super Lig 2022/2023, 2-2 per il Karagumruk di Pirlo contro il Basaksehir

Arriva un pareggio per 2-2 per il Karagumruk di Andrea Pirlo contro l’Istanbul Basaksehir nella 26esima giornata della Super Lig 2022/2023, massimo campionato turco. Gli ospiti sono stati due volte in vantaggio grazie ad Aleksic e Gurler, ma i padroni di casa si sono rivelati abili, entrambe le volte, a rimontare con Borini (su rigore) e Diagne. Il Karagumruk è attualmente nono in classifica con 31 punti.