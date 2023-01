Striscione omofobo tifosi Montpellier, il club indaga

“Condanniamo con fermezza le frasi omofobe apparse su alcuni striscioni. I tifosi possono esprimere il proprio dissenso in un momento complicato, ma farlo in questo modo non può essere accettato. Sono in corso indagini, e se necessario procederemo a sporgere denuncia“. Così il Montpellier prende le distanze e condanna quanto accaduto nell’ultima partita contro il Nantes, in cui i propri tifosi hanno esposto degli striscioni omofobi per contestare le brutte prestazione della squadra