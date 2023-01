Il Giornale: “Inzaghi superstizioso. La Lega cambia hotel a Riyadh e lui si infuria”

Quando Marco Parolo a Dazn l’ha stuzzicato sull’argomento, si è messo a ridere a pochi giorni dalla Supercoppa contro il Milan a Riyadh. In realtà, secondo quanto riporta Il Giornale, l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi non ha preso per niente bene la decisione della Lega Serie A di riservare alla squadra nerazzurra un hotel diverso da quello che ospitò la Lazio nel dicembre del 2019 contro la Juventus in Arabia Saudita. La squadra biancoceleste trionfò con i gol di Luis Alberto, Lulic e Cataldi. Inzaghi, molto scaramantico, avrebbe voluto alloggiare nello stesso albergo, ma la Lega Serie A era di un’altra posizione.