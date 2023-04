Spagna, assassinato il calciatore 24enne Paco Naval

Una tragedia scuote il calcio spagnolo. E’ morto a soli 24 anni il calciatore Paco Naval, in forza al Chipiona. Il giocatore è stato trovato ieri con ferite da taglio di grandi dimensioni al torace. Anche il Real Madrid ha espresso cordoglio per la scomparsa del giovane: “Il club è profondamente addolorato dalla morte di Paco Naval, giocatore del Chipiona, e desidera esprimere le sue condoglianze e la sua vicinanza a tutti i familiari, al club e ai suoi compagni. Riposa in pace”. Questo il post invece del Chipiona:“Non abbiamo parole per cominciare, sembra un incubo, ma purtroppo è reale, il nostro giocatore Paco Naval Pérez ci ha lasciato, è morto questa mattina, una mattina combattendo tra la vita e la morte, Paco aveva solo 24 anni , tutta una vita davanti, le nostre condoglianze a tutta la sua famiglia e ai colleghi del nostro club, ragazzi, forza in questi tempi difficili”,