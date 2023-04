Pesi, Riccardo Ferrara sfonda il muro dei 20 metri

Riccardo Ferrara sfonda il muro dei 20 metri per la prima volta in carriera. A Lavrio, in Grecia, il 22enne dei Carabinieri lancia a 20,11 aggiungendo trentuno centimetri al record personale di 19,80 stabilito nella sua Reggio Calabria in due occasioni, nel 2021 e nel 2022. Grazie a questo risultato, Ferrara riesce a salire al secondo posto nelle graduatorie under 23 nazionali di sempre, superando l’olimpionico Alessandro Andrei (19,92 nel 1981) e alle spalle soltanto di Leonardo Fabbri, primatista italiano promesse con 20,99 nel 2019.

“Finalmente ho superato questo muro – ha detto l’azzurro al termine della gara – Era un risultato che ci voleva, che cercavo da tempo, e sono contento di esserci riuscito in una gara internazionale, grazie al lavoro svolto con il mio tecnico Franco Raneri. Mi fa ben sperare per questa stagione, dopo essere stato condizionato dagli infortuni. Sono convinto che posso fare di più perché era un buon lancio, ma non al massimo”.