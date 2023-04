Milano Marathon, Yeman Crippa: “Speravo in un crono migliore”

“Come crono speravo meglio, ma visto come è andata la gara e visti gli imprevisti, mi ritengo soddisfatto. MI farò trovare ancora più preparato per la prossima maratona. Nella prima metà è stata una gara un po’ più lenta del previsto, ma poi abbiamo recuperato. Il pubblico mi ha sostenuto tantissimo, mi ha incitato per tutto il percorso, grazie Milano per l’energia che mi hai dato”. Lo ha detto Yeman Crippa al termine della Milano Marathon che l’ha visto arrivare quinto, migliore degli italiani, con un tempo di 02.08.57. L’azzurro ha avvertito un problema muscolare al 39simo chilometro.