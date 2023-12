Sneijder: “Donne nel calcio maschile? Si esagera, fermiamoci”

Nel prossimo futuro le donne potrebbero inserirsi in un contesto del calcio maschile, questa sarebbe l’ultima idea che circolerebbe nei quarti alti del calcio internazionale. A parlare di questa possibilità, anche se remota, ha parlato Wesley Sneijder che si è detto contrario all’inserimento delle donne nel calcio maschile.

Queste le parole di Sneijder a “Veronica Offside”: “Trovo difficile dare un giudizio. Ripenso a com’ero io da giocatore, a com’ero nello spogliatoio. Magari adesso le cose sono cambiate, ma io no. Immagino se avessi un allenatore donna, con tutto l’umorismo calcistico che ne deriverebbe. Non ho nulla contro le donne, ma qui stiamo esagerando un po. Ieri ho sentito qualcuno dire che dobbiamo rompere qualcosa – ha continuato Sneijder – Perché? Cosa dobbiamo sfondare? Dobbiamo fermarci tutti. Se succede, succede, ma stiamo spingendo troppo, stiamo affrontando troppo questo discorso. Parlarne ora è già eccessivo. Lasciamo che accada. Forse accadrà, forse no, ma stiamo spingendo troppo ed è controproducente”.