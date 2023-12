Ferencvaros-Fiorentina, Stankovic: “Loro sono tosti, ma noi vogliamo vincere”

E’ la vigilia del match fra Ferencvaros e Fiorentina che sarà un ritorno contro una squadra di Serie A per il tecnico degli ungheresi, Dejan Stankovic. L’allenatore ex Sampdoria ha parlato della voglia della sua squadra di vincere contro un avversario forte come la Fiorentina di Italiano.

Queste le parole di Stankovic in conferenza: “Quella di domani sarà una bella sfida, noi ci siamo allenati tanto e faremo una partita di sostanza. Siamo pronti ma lo eravamo anche a Firenze, dove forse siamo stati sottovalutati. La Fiorentina è una squadra tosta, anche se è già qualificata può ancora giocarsi il primo posto e l’accesso diretto agli ottavi di finale. Loro, visto che sono piu’ sereni, potranno rischiare anche di più, per la tanta qualità che hanno. Quella di Firenze è stata una partita molto buona, ma la differenza alla fine l’ha fatta la qualità e la panchina lunga della Fiorentina. Dobbiamo pensare dunque positivo anche nella gara di domani. Ieri però avevo solo 14 giocatori in allenamento e di questi 3 erano fuori lista, ma mi aspetto buone notizie quando oggi torneremo in campo. Per il resto credo nella mia squadra. La Fiorentina resta una formazione che ha fatto due finali lo scorso anno, non poteva chiedere di meglio. Chi mi conosce sa che voglio sempre vincere. Stimo molto Italiano ma io voglio vincere”. E sulla serie A aggiunge: “Ho visto la gara dell’Inter ieri e devo dire che, al di là dello zero a zero finale, mi pare un carro armato. Sicuramente resta la squadra favorita per lo scudetto“.