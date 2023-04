Sky Germania: “Osimhen verso il Bayern in estate”

Mentre resta da valutare la sua presenza in campo in Milan-Napoli di Champions League, dalla Germania si dicono sicuri: “Victor Osimhen nella prossima stagione sarà un giocatore del Bayern Monaco”. Lo scrive su Twitter il giornalista di Sky Deutschland, Florian Plettenberg. Il Bayern è alla ricerca di un attaccante su cui investire e nella lista della dirigenza c’è anche il bomber del Napoli, che “piace molto ai vertici del club”, spiega Plettenberg. Ci sarebbero stati dei contatti tra la società bavarese e l’entourage di Osimhen e nelle prossime settimane potrebbero esserci nuovi colloqui.

❗️News #Osimhen: The 24 y/o top striker would definitely join Bayern in summer! Confirmed again and today. Bayern bosses like him a lot. His management and the player are aware of it. More talks could follow in the next weeks. It’s all about the price – and Tuchel. @SkySportDE 🇳🇬 pic.twitter.com/u4ubLQOzUc

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 11, 2023