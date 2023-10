Siviglia, Mendilibar appeso ad un filo: il tecnico è a forte rischio esonero

Il Siviglia, nonostante il trionfo nella scorsa edizione dell’Europa League ai danni della Roma, potrebbe essere nuovamente costretto a cambiare guida tecnica. L’attuale allenatore Josè Luis Mendilibar, infatti, sembra essere appeso ad un filo dopo il pareggio conquistato in extremis contro il Rayo Vallecano. La squadra andalusa finora ha raccolto soltanto otto punti in altrettante gare, incassando ben sei sconfitte ed otto pareggi nelle ultime sedici partite. Questa sosta per le Nazionali consentirà la direttore sportivo Orta di trovare un nuovo allenatore e, soltanto qualora non ci fossero valide alternative, Mendilibar potrebbe avere una nuova occasione alla ripresa del campionato.