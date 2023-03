Siviglia, Gonzalo Montiel accusato di violenza sessuale aggravata

Il difensore del Siviglia, Gonzalo Montiel, laureatosi campione del mondo con l’Argentina lo scorso mese di novembre, è stato denunciato per violenza aggravata come comunicato dall’avvocato della presunta vittima, Raquel Hermida. Stando a quanto riportato i fatti risalirebbero all’1 gennaio 2019 durante una festa di compleanno a casa del giocatore. La modella sarebbe inoltre stata minacciata dall’entourage del difensore. La ragazza in questione avrebbe avuto una relazione con Montiel ed avrebbe perso conoscenza dopo aver bevuto un paio di drink. Propio in questo momento sarebbe avvenuta la violenza, a cui avrebbero partecipato più persone.