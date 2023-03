Torino, si fermano Ilic e Aina: il comunicato

Brutte notizie per Ivan Juric, che in un solo colpo perde Ivan Ilic e Ola Aina, come da comunicato del Torino: “Allenamento pomeridiano al Filadelfia per il Torino. Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica in preparazione alla partita di lunedì 3 aprile a Reggio Emilia contro il Sassuolo. In gruppo con i compagni Lazaro, programma personalizzato per Miranchuk, terapie e lavoro in palestra per Karamoh, terapie per Vieira. Per quanto concerne il report medico, Aina è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione al soleo sinistro. Esami anche per Ilic che hanno riscontrato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. Domani in calendario una seduta tecnico-tattica”.