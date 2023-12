Serhou Guirassy, 15 gol in 10 partite: Roma e Milan sul centravanti dello Stoccarda

Le big mettono gli occhi su Serhou Guirassy, attaccante dello Stoccarda e protagonista di questa prima parte di stagione in Bundesliga. Il centravanti ha realizzato quindici gol in 10 presenze e ci sono anche club italiani pronti a bussare alla porta della società tedesca. L’attaccante francese naturalizzato guineano, classe 1996, secondo FootMercato, è nel mirino di Roma, Milan, Newcastle e Manchester United. La clausola rescissoria, che sarebbe di circa 17 milioni di euro, non è un fattore da trascurare. L’attaccante è nel giro della nazionale guineana, con tre gol in tredici presenze.