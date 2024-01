Falso elenco sullo scandalo Epstein, Hudson-Odoi costretto a smentire: “Mai stato su quell’isola”

di Mattia Zucchiatti 18

Una lista di sportivi, modelli, politici con la scritta ‘Epstein’s Island Visitors’. Sui social l’elenco diventa virale e per tanti utenti sembra trattarsi proprio del file desecretato sui personaggi pubblici che hanno avuto a che fare (anche come semplici conoscenti e che quindi non presuppone alcuna accusa di complicità nei crimini) con il miliardario condannato per reati sessuali. In realtà, l’elenco è un falso. Si tratta, come spiega il Daily Mail, della lista dei primi vip positivi al Covid nei primi mesi del 2020. Tra questi anche il calciatore del Nottingham Forest, Callum Hudson-Odoi (positivo a marzo 2020) che sul suo profilo Instagram è stato costretto a smentire quella che a tutti gli effetti è una “assurdità”. “Ho visto circolare questa cosa sui social media ormai da un po’, e non avevo intenzione di commentarla perché è assurda (ero un bambino in quel momento); tuttavia, comprendendo la mia posizione di role model, vorrei chiarire assolutamente che non ho mai preso parte allo scandalo Epstein né sono mai stato sull’isola di Epstein; quindi per favore smettila di taggarmi in questi post. Grazie”, ha scritto il calciatore in una storia.