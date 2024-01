Barcellona, Cancelo ko: niente Supercoppa di Spagna per il portoghese

Joao Cancelo non sarà a disposizione di Xavi per le prossime partite del Barcellona. L’esterno portoghese è uscito ieri sera durante il match contro il Las Palmas per un infortunio al ginocchio sinistro, causato da uno scontro con un avversario. Niente di serio, come ribadito dal tecnico blaugrana nel post-partita, ma in ogni caso l’ex Inter e Juventus non sarà a disposizione nei prossimi giorni. Sembra quindi molto difficile un suo recupero per essere a disposizione domenica in Coppa del Re contro il Barbastro e soprattutto giovedì 11 per la semifinale di Supercoppa di Spagna contro l’Osasuna.