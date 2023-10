Sadio Mané investe in Francia: acquistato il Bourges, club di quarta divisione

Sadio Mané investe in Francia. L’attaccante dell’Al-Nassr e del Senegal ha infatti acquistato il club Bourges Foot 18, militante in National 2 e con sede nella Valle della Loira. La società che ha prelevato e di cui è ora proprietario milita dunque in quarta divisione francese: “Lavoreremo per sviluppare il club”, ha detto in videoconferenza, spiegando come l’obiettivo sia quello di portare il club fino alla Ligue 2.