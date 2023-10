Judo, Grand Slam 2023; giù dal podio Antonio Esposito e Giacomo Gamba

Antonio Esposito e Giacomo Gamba chiudono al quinto e settimo posto negli 81 kg ad Abu Dhabi, nella seconda giornata di Grand Slam di judo. Entrambi sono stati battuti dal georgiano sotto bandiera degli Emirati Arabi Uniti Nuzgari Tatalashvili. Per quanto riguarda Esposito, ha iniziato superando Khalifa Alhosani (UAE) per ippon, quindi Dominic Ressel (GER) per ippon di osae komi, Asad Masabirov (KGZ) con hansokumake (S3) ed è stato sconfitto da David Karapetyan (AIN), poi vincitore della categoria. Nella finale per il terzo posto, infine, l’azzurro ha incassato un kata guruma (wazari) da Tatalashvili che è stato decisivo. Per quanto riguarda Gamba, ha superato con doppio wazari (gaeshi ed immobilizzazione) Eduardo Yudy Santos (BRA), quindi con wazari (ko soto gake) Somon Makhmadbekov (TJK), ed è stato poi sconfitto da Frank De Wit (NED) che, pur incassando due wazari di ko uchi gake, è stato premiato dall’hansokumake (diving) inflitto a Gamba. Nel recupero è stato ancora Tatalashvili a fermare nuovamente Gamba che, in vantaggio di wazari, ha subito ippon.